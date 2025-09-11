Зеленский о встрече с Келлогом: Обсудили давление на россиян и трёхстороннюю встречу
Президент Владимир Зеленский во время встречи со спецпредставителем президента США Китом Кэллогом обсудил давление на Россию и трехсторонний формат лидеров. Об этом глава государства сообщил на официальной странице.
Президент подчеркнул, что во время встречи обсуждали, как достичь реального мира и гарантировать Украине безопасность.
Среди ключевых тем он назвал отдельные проекты в рамках инициативы PURL на финансирование производства и закупку систем Patriot, а также двусторонние соглашения по совместному производству дронов и вооружения.
"Рассчитываем на положительную реакцию США", – отметил Зеленский.
Особое внимание во время встречи уделили давлению на Россию и возможным совместным шагам с партнерами в тарифно-санкционной политике.
Президент подчеркнул важность встреч на уровне лидеров в трехстороннем формате для эффективного завершения войны.
"Обсудили также возвращение похищенных украинских детей, международное сотрудничество на этом треке, условия, в которых находятся наши дети", – отметил Зеленский.
Кроме того, на повестке дня была подготовка к 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Президент подчеркнул, что обсудили запланированные мероприятия, координацию между Украиной и США, потенциальные встречи и различные форматы работы в рамках коалиции желающих.
- 11 сентября в Украину прибыл спецпредставитель Трампа Кэллоуг. По данным CNN, американский чиновник был в пути в Польшу, когда 10 сентября произошел налет российских дронов.
- 11 сентября в Киеве находится с визитом президент Финляндии Стубб. У него уже была пресс-конференция с украинским коллегой Зеленским.
