В Киев приехал президент Финляндии Стубб – видео
В Киев приехал президент Финляндии Александер Стубб. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком его встретили на киевском вокзале.
Стубб проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским относительно европейской безопасности и евроинтеграции Украины, трансатлантического давления на Россию, в частности санкций и шагов к установлению прочного мира. Также среди тем: инвестиции в инфраструктуру, проекты по безопасности и гарантии для Украины.
"Мы благодарны Финляндии за ее непоколебимую поддержку, лидерство в ОБСЕ и принципиальную позицию. Мы ценим личные усилия и преданность президента Стубба", – отметил Сибига.
- 26 августа президент Финляндии выразил надежду, что терпение Трампа к Путину скоро иссякнет.
- 9 сентября Стубб заявлял, что Финляндия имеет 10-20 возможностей принять участие в гарантиях безопасности.
