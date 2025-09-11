В Киев приехал президент Финляндии Стубб – видео

Александер Стубб в Киеве (Фото: x.com/andrii_sybiha)

В Киев приехал президент Финляндии Александер Стубб. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком его встретили на киевском вокзале.

Стубб проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским относительно европейской безопасности и евроинтеграции Украины, трансатлантического давления на Россию, в частности санкций и шагов к установлению прочного мира. Также среди тем: инвестиции в инфраструктуру, проекты по безопасности и гарантии для Украины.

"Мы благодарны Финляндии за ее непоколебимую поддержку, лидерство в ОБСЕ и принципиальную позицию. Мы ценим личные усилия и преданность президента Стубба", – отметил Сибига.

Вместе с министром иностранных дел @andrii_sybiha встретили в начале визита в Украину Президента Финляндии @alexstubb.



В центре разговоров Президента @ZelenskyyUa с лидером Финляндии сегодня – проекты по безопасности, евроинтеграция, инвестиции в инфраструктуру и гарантии безопасности для.. pic.twitter.com/MeXEM9JZ7M - Андрей Ермак (@AndriyYermak) 11 сентября 2025 г