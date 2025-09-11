До Києва приїхав президент Фінляндії Стубб – відео
До Києва приїхав президент Фінляндії Александер Стубб. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Разом із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком його зустріли на київському вокзалі.
Стубб проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо європейської безпеки та євроінтеграції України, трансатлантичного тиску на Росію, зокрема санкцій та кроків до встановлення міцного миру. Також серед тем: інвестиції в інфраструктуру, безпекові проєкти та гарантії для України.
"Ми вдячні Фінляндії за її непохитну підтримку, лідерство в ОБСЄ та принципову позицію. Ми цінуємо особисті зусилля та відданість президента Стубба", – зазначив Сибіга.
Разом із міністром закордонних справ @andrii_sybiha зустріли на початку візиту в Україну Президента Фінляндії @alexstubb.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) September 11, 2025
У центрі розмов Президента @ZelenskyyUa з лідером Фінляндії сьогодні – безпекові проекти, євроінтеграція, інвестиції в інфраструктуру та гарантії безпеки для… pic.twitter.com/MeXEM9JZ7M
- 26 серпня президент Фінляндії висловив сподівання, що терпіння Трампа до Путіна скоро вичерпається.
- 9 вересня Стубб заявляв, що Фінляндія має 10-20 можливостей взяти участь у гарантіях безпеки.
