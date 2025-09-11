До Києва приїхав президент Фінляндії Стубб – відео

Александер Стубб у Києві (Фото: x.com/andrii_sybiha)

До Києва приїхав президент Фінляндії Александер Стубб. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Разом із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком його зустріли на київському вокзалі.

Стубб проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо європейської безпеки та євроінтеграції України, трансатлантичного тиску на Росію, зокрема санкцій та кроків до встановлення міцного миру. Також серед тем: інвестиції в інфраструктуру, безпекові проєкти та гарантії для України.

"Ми вдячні Фінляндії за її непохитну підтримку, лідерство в ОБСЄ та принципову позицію. Ми цінуємо особисті зусилля та відданість президента Стубба", – зазначив Сибіга.

Разом із міністром закордонних справ @andrii_sybiha зустріли на початку візиту в Україну Президента Фінляндії @alexstubb.



