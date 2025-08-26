Президент Фінляндії: Сподіваюся, що терпіння Трампа до Путіна скоро вичерпається

За словами Стубба, Путіна можна змусити укласти мир, лише завдавши удару по країнах-созниках Росії

Александр Стубб (Фото: x.com/alexstubb)

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що сподівається, що терпіння президента США Дональда Трампа щодо російського диктатора Володимира Путіна вичерпається. Про це він сказав на пресконференції, передає Yle.

За словами Стубба, Путіна можна змусити укласти мир, лише завдавши удару по країнах, які продовжують торгувати з Росією або допомагають російській військовій промисловості за допомогою тарифів.

"Єдині, хто може переконати Путіна укласти мир, знаходяться радше на Сході, ніж на Заході", – зазначив президент Фінляндії.

25 серпня Стубб заявив, що Путін навмисно висуває нереалістичні умови для досягнення миру з Україною, які не можуть бути виконані з практичного погляду.

За його словами, Москва застосовує "типову російську тактику переговорів".