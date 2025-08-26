Президент Фінляндії: Сподіваюся, що терпіння Трампа до Путіна скоро вичерпається
Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що сподівається, що терпіння президента США Дональда Трампа щодо російського диктатора Володимира Путіна вичерпається. Про це він сказав на пресконференції, передає Yle.
За словами Стубба, Путіна можна змусити укласти мир, лише завдавши удару по країнах, які продовжують торгувати з Росією або допомагають російській військовій промисловості за допомогою тарифів.
"Єдині, хто може переконати Путіна укласти мир, знаходяться радше на Сході, ніж на Заході", – зазначив президент Фінляндії.
25 серпня Стубб заявив, що Путін навмисно висуває нереалістичні умови для досягнення миру з Україною, які не можуть бути виконані з практичного погляду.
За його словами, Москва застосовує "типову російську тактику переговорів".
- 8 серпня глава МЗС Фінляндії заявляв, що допомога Україні тисне на РФ, тому Путін показує нібито бажання говорити.
- 18 серпня під час візиту до Білого дому президент Фінляндії порівняв нинішню війну з 1944 роком. Він нагадав, що тоді вдалося знайти компроміс з СРСР шляхом територіальних та інших поступок.
- 21 серпня видання The Guardian писало, що Трамп відійде від переговорів про мир в Україні, щоб дочекатися зустрічі Зеленського і Путіна.
