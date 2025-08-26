Президент Финляндии: Надеюсь, что терпение Трампа к Путину скоро иссякнет
Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что надеется, что терпение президента США Дональда Трампа в отношении российского диктатора Владимира Путина иссякнет. Об этом он сказал на пресс-конференции, передаёт Yle.
По словам Стубба, Путина можно заставить заключить мир, лишь нанеся удар по странам, которые продолжают торговать с Россией или помогают российской военной промышленности с помощью тарифов.
"Единственные, кто может убедить Путина заключить мир, находятся скорее на Востоке, чем на Западе", – отметил президент Финляндии.
25 августа Стубб заявил, что Путин намеренно выдвигает нереалистичные условия для достижения мира с Украиной, которые не могут быть выполнены с практической точки зрения.
По его словам, Москва применяет "типичную российскую тактику переговоров".
- 8 августа глава МИД Финляндии заявлял, что помощь Украине давит на РФ, поэтому Путин показывает якобы желание говорить.
- 18 августа во время визита в Белый дом президент Финляндии во время визита в Белый дом сравнил нынешнюю войну с 1944 годом. Он напомнил, что тогда удалось найти компромисс с СССР путем территориальных и других уступок.
- 21 августа издание The Guardian писало, что Трамп отойдет от переговоров о мире в Украине, чтобы дождаться встречи Зеленского и Путина.
