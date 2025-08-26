Президент Финляндии: Надеюсь, что терпение Трампа к Путину скоро иссякнет

По словам Стубба, Путина можно заставить заключить мир, только нанеся удар по странам-созвездиям России

Александр Стубб (Фото: x.com/alexstubb)

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что надеется, что терпение президента США Дональда Трампа в отношении российского диктатора Владимира Путина иссякнет. Об этом он сказал на пресс-конференции, передаёт Yle.

По словам Стубба, Путина можно заставить заключить мир, лишь нанеся удар по странам, которые продолжают торговать с Россией или помогают российской военной промышленности с помощью тарифов.

"Единственные, кто может убедить Путина заключить мир, находятся скорее на Востоке, чем на Западе", – отметил президент Финляндии.

25 августа Стубб заявил, что Путин намеренно выдвигает нереалистичные условия для достижения мира с Украиной, которые не могут быть выполнены с практической точки зрения.

По его словам, Москва применяет "типичную российскую тактику переговоров".