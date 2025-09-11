В Украину прибыл спецпосланник Трампа Келлог – Суспільне

По данным CNN, американский чиновник был в пути в Польшу, когда 10 сентября произошел налет российских дронов

Кит Келлог (Фото: FABIO CIMAGLIA / EPA)

Спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл в Украину. Об этом пишет Суспільне со ссылкой на собственный источник.

По его данным, Келлог уже приехал с визитом в Киев.

Ранее, 10 сентября, собеседник американского телеканала CNN заявлял, что Келлог был как раз в пути в Польшу, когда на территорию страны залетели российские беспилотники.