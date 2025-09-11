До України прибув спецпосланець Трампа Келлог – Суспільне

За даними CNN, американський чиновник був у дорозі до Польщі, коли 10 вересня стався наліт російських дронів

Кіт Келлог (Фото: FABIO CIMAGLIA / EPA)

Спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув до України. Про це пише Суспільне з посиланням на власне джерело.

За його даними, Келлог уже приїхав з візитом до Києва.

Раніше, 10 вересня, співрозмовник американського телеканалу CNN заявляв, що Келлог був якраз у дорозі до Польщі, коли на територію країни залетіли російські безпілотники.