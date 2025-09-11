До України прибув спецпосланець Трампа Келлог – Суспільне
Спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув до України. Про це пише Суспільне з посиланням на власне джерело.
За його даними, Келлог уже приїхав з візитом до Києва.
Раніше, 10 вересня, співрозмовник американського телеканалу CNN заявляв, що Келлог був якраз у дорозі до Польщі, коли на територію країни залетіли російські безпілотники.
- 11 вересня у Києві перебуває з візитом президент Фінляндії Стубб. Він уже мав пресконференцію з українським колегою Зеленським.
