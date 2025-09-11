Зеленський про зустріч з Келлогом: Обговорили тиск на росіян та тристоронній формат лідерів

Президент наголосив, що під час зустрічі обговорювали, як досягти реального миру та гарантувати Україні безпеку

Володимир Зеленський та Кіт Келлог (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом обговорив тиск на Росію та тристоронній формат лідерів. Про це глава держави повідомив на офіційній сторінці.

Президент наголосив, що під час зустрічі обговорювали, як досягти реального миру та гарантувати Україні безпеку.

Серед ключових тем він назвав окремі проєкти в межах ініціативи PURL на фінансування виробництва та закупівлю систем Patriot, а також двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів та озброєння.

"Розраховуємо на позитивну реакцію США", – зазначив Зеленський.

Особливу увагу під час зустрічі приділили тиску на Росію та можливим спільним крокам із партнерами у тарифно-санкційній політиці.

Президент підкреслив важливість зустрічей на рівні лідерів у тристоронньому форматі для ефективного завершення війни.

"Обговорили також повернення викрадених українських дітей, міжнародну співпрацю на цьому треку, умови, в яких перебувають наші діти", – зазначив Зеленський.

Крім того, на порядку денному була підготовка до 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Президент підкреслив, що обговорили заплановані заходи, координацію між Україною та США, потенційні зустрічі та різні формати роботи в межах коаліції охочих.