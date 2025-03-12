Зеленский – об атаке на Москву: Это справедливый ответ на то, что делает Россия с нами
Массированная атака беспилотников на Москву – это не демонстрация силы, а ответ на то, что Россия делает с Украиной. Об этом на брифинге заявил президент Владимир Зеленский.
По его словам, Силы обороны привлекают разное дальнобойное оружие отечественного производства, если речь идет о дронах.
"Смотрите, это не демонстрация силы. Я просто объясню, это ответ, справедливый абсолютно, на то, что делает Россия с нами", – заявил Зеленский.
Президент вспомнил, что 12 марта россияне нанесли очередной ракетный удар по гостинице в Кривом Роге. Зеленский считает, что это не случайность, что оккупанты бьют по гостиницам города.
"Как вы считаете, после этого удара украинские войска будут отвечать или нет? Ответ явно понятен. Это не демонстрация силы, но это демонстрация того, что мы независимы, мы являемся суверенным государством", – заявил Зеленский, добавив, что на любой удар будет ответ.
- В ночь на 11 марта и утром по России ударило рекордное количество беспилотников, в том числе дроны атаковали Москву и пригород. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о самой массированной атаке.
- Министерство обороны России признало 337 якобы сбитых или перехваченных дронов – это самое большое количество за все время полномасштабной войны.
- Впоследствии Генштаб подтвердил поражение Московского нефтеперерабатывающего завода.