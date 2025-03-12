Зеленський – про атаку на Москву: Це справедлива відповідь на те, що робить Росія з нами

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Масована атака безпілотників на Москву – це не демонстрація сили, а відповідь на те, що Росія робить з Україною. Про це на брифінгу заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, Сили оборони залучають різну далекобійну зброю вітчизняного виробництва, якщо йдеться про дрони.

"Дивіться, це не демонстрація сили. Я просто поясню, це відповідь, справедлива абсолютно, на те, що робить Росія з нами", – заявив Зеленський.

Президент згадав, що 12 березня росіяни завдали чергового ракетного удару по готелю в Кривому Розі. Зеленський вважає, що це не випадковість, що окупанти б’ють по готелях міста.

"Як ви вважаєте, після цього удару українські війська будуть відповідати або ні? Відповідь вочевидь зрозуміла. Це не демонстрація сили, але це демонстрація того, що ми є незалежними, ми є суверенною державою", – заявив Зеленський, додавши, що на будь-який удар буде відповідь.