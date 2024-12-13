Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего: кто вошел и вышел
Президент Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Так, Зеленский постановил ввести в персональный состав Ставки назначенных 29 ноября заместителя главы Офиса президента Павла Палису и командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаила Драпатого.
Этим же указом из Ставки выведен бывший командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.
- 29 ноября 2024 года Зеленский назначил Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками ВСУ, а Олега Апостола — заместителем главнокомандующего.
- В тот же день он назначил Павла Палису заместителем главы Офиса президента и изменил состав Ставки: постановил ввести назначенного 15 ноября главу Госспецсвязи Александра Потия.