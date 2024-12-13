Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего: кто вошел и вышел
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Так, Зеленский постановил ввести в персональный состав Ставки назначенных 29 ноября заместителя главы Офиса президента Павла Палису и командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаила Драпатого.

Этим же указом из Ставки выведен бывший командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.

  • 29 ноября 2024 года Зеленский назначил Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками ВСУ, а Олега Апостола — заместителем главнокомандующего.
  • В тот же день он назначил Павла Палису заместителем главы Офиса президента и изменил состав Ставки: постановил ввести назначенного 15 ноября главу Госспецсвязи Александра Потия.
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