Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего: кто вошел и вышел

Президент ввел в состав Ставки Михаила Драпатого и Павла Палису

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Так, Зеленский постановил ввести в персональный состав Ставки назначенных 29 ноября заместителя главы Офиса президента Павла Палису и командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаила Драпатого.

Этим же указом из Ставки выведен бывший командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.

29 ноября 2024 года Зеленский назначил Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками ВСУ, а Олега Апостола — заместителем главнокомандующего.

В тот же день он назначил Павла Палису заместителем главы Офиса президента и изменил состав Ставки: постановил ввести назначенного 15 ноября главу Госспецсвязи Александра Потия.