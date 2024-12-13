Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача: хто увійшов та вийшов

Президент увів до складу Ставки Михайла Драпатого та Павла Палісу

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Так, Зеленський постановив увести до персонального складу Ставки призначених 29 листопада заступника голови Офісу президента Павла Палісу та командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Михайла Драпатого.

Цим же указом зі Ставки виведено колишнього командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

29 листопада 2024 року Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ, а Олега Апостола — заступником головнокомандувача.

Того ж дня він призначив Павла Палісу заступником голови Офісу президента та змінив склад Ставки: постановив увести призначеного 15 листопада главу Держспецзв'язку Олександра Потія.