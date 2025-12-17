Зеленский образовал пять военных администраций в Днепропетровской области
Президент Владимир Зеленский образовал пять военных администраций в Синельниковском районе Днепропетровской области. Об этом говорится в указе главы государства №970/2025, опубликованном на сайте Офиса президента.
Согласно документу, президент постановил образовать:
→ Великомихайловскую сельскую военную администрацию;
→ Маломихайловскую сельскую военную администрацию;
→ Межевскую поселковую военную администрацию;
→ Покровскую поселковую военную администрацию;
→ Славянскую сельскую военную администрацию.
Зеленский поручил Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Днепропетровской областной государственной администрации осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций.
Указ вступил в силу со дня его опубликования, то есть 17 декабря.
- 7 апреля 2023 года Зеленский подписал указ о создании 19 новых военных администраций в Запорожской области.
- В апреле 2024 года Зеленский подписал указ об образовании военных администраций населенных пунктов в Донецкой области.
