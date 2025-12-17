Зеленский образовал пять военных администраций в Днепропетровской области

Сельские и поселковые военные администрации созданы в Синельниковском районе

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский образовал пять военных администраций в Синельниковском районе Днепропетровской области. Об этом говорится в указе главы государства №970/2025, опубликованном на сайте Офиса президента.

Согласно документу, президент постановил образовать:

→ Великомихайловскую сельскую военную администрацию;

→ Маломихайловскую сельскую военную администрацию;

→ Межевскую поселковую военную администрацию;

→ Покровскую поселковую военную администрацию;

→ Славянскую сельскую военную администрацию.

Зеленский поручил Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Днепропетровской областной государственной администрации осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций.

Указ вступил в силу со дня его опубликования, то есть 17 декабря.