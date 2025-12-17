Зеленський утворив п’ять військових адміністрацій у Дніпропетровській області
Тетяна Ланчуковська
Редакторка новин LIGA.net
Президент Володимир Зеленський утворив п'ять військових адміністрацій у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Про це йдеться в указі глави держави №970/2025, опублікованому на сайті Офісу президента.
Згідно з документом, президент постановив утворити:
→ Великомихайлівську сільську військову адміністрацію;
→ Маломихайлівську сільську військову адміністрацію;
→ Межівську селищну військову адміністрацію;
→ Покровську селищну військову адміністрацію;
→ Слов’янську сільську військову адміністрацію.
Зеленський доручив Генеральному штабу Збройних Сил України, Дніпропетровській обласній державній адміністрації здійснити заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій.
Указ набрав чинності з дня його опублікування, тобто 17 грудня.
- 7 квітня 2023 року Зеленський підписав указ про утворення 19 нових військових адміністрацій у Запорізькій області.
- У квітні 2024 року Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області.
