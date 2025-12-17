Зеленський утворив п’ять військових адміністрацій у Дніпропетровській області
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський утворив п'ять військових адміністрацій у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Про це йдеться в указі глави держави №970/2025, опублікованому на сайті Офісу президента.

Згідно з документом, президент постановив утворити:

→ Великомихайлівську сільську військову адміністрацію;

→ Маломихайлівську сільську військову адміністрацію;

→ Межівську селищну військову адміністрацію;

→ Покровську селищну військову адміністрацію;

→ Слов’янську сільську військову адміністрацію.

Зеленський доручив Генеральному штабу Збройних Сил України, Дніпропетровській обласній державній адміністрації здійснити заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій.

Указ набрав чинності з дня його опублікування, тобто 17 грудня.

  • 7 квітня 2023 року Зеленський підписав указ про утворення 19 нових військових адміністрацій у Запорізькій області.
  • У квітні 2024 року Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області.
Читайте також
Атрошенко, Труханов – хто наступний? Як в Одесі реалізують чернігівський сценарій зміни влади
Володимир ЗеленськийвійнауказДніпропетровська область