Зеленский поблагодарил Дуди и надеется на конструктив и прямой диалог с Навроцким
Президент Владимир Зеленский поблагодарил экс-главу Польши Анджея Дуду за поддержку Украины в самые тяжелые периоды полномасштабной войны с Россией и поздравил Кароля Навроцкого со вступлением в должность президента. Об этом украинский лидер написал в соцсети Х.
"Я благодарен президенту Анджею Дуде за его лидерство, личную преданность и непоколебимую поддержку Украины в самые сложные времена", – написал Владимир Зеленский.
Он отметил, что Польша проявила заботу уже с первых минут вторжения, и все это время Киев и Варшава работали вместе, защищая независимость, которая также является польской.
"Анджей, ваш вклад в укрепление украинско-польских отношений имеет историческое значение. Спасибо!" – добавил президент Зеленский.
Зеленский также отметил, что надеется на конструктивный и прямой диалог с новым президентом Польши ради общих интересов стран.
Он подчеркнул, что Украина остается преданной добрососедским отношениям и взаимовыгодному сотрудничеству, направленным на укрепление партнерства и противодействие общим угрозам.
5 августа Анджей Дуда выступил с прощальным словом перед тем, как покинуть свой пост и уступить должность избранному президенту Каролю Навроцкому.
Он подчеркнул, что "голос страны действительно имеет значение", поскольку именно Польша предупреждала об угрозе со стороны России, зависимости Европы от российских ресурсов и гибридной войне.
6 августа состоялась церемония приведения к присяге нового президента Навроцкого.
- Второй тур выборов в Польше состоялся 1 июня. 2 июня второй кандидат Тшасковский признал поражение и поздравил своего оппонента Навроцкого с победой.
- 28 июня Зеленский заявил, что Украина продолжит работать над укреплением отношений с новой властью Польши. Страна намерена "сделать все, что зависит от нее".
- 1 июля Навроцкий заявил "с полной уверенностью", что встретится с украинским президентом.
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