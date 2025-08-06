Зеленский поблагодарил Дуди и надеется на конструктив и прямой диалог с Навроцким

Зеленский отметил, что Украина и Польша могут идти по пути свободы и безопасности только вместе

Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский поблагодарил экс-главу Польши Анджея Дуду за поддержку Украины в самые тяжелые периоды полномасштабной войны с Россией и поздравил Кароля Навроцкого со вступлением в должность президента. Об этом украинский лидер написал в соцсети Х.

"Я благодарен президенту Анджею Дуде за его лидерство, личную преданность и непоколебимую поддержку Украины в самые сложные времена", – написал Владимир Зеленский.

Он отметил, что Польша проявила заботу уже с первых минут вторжения, и все это время Киев и Варшава работали вместе, защищая независимость, которая также является польской.

"Анджей, ваш вклад в укрепление украинско-польских отношений имеет историческое значение. Спасибо!" – добавил президент Зеленский.

Зеленский также отметил, что надеется на конструктивный и прямой диалог с новым президентом Польши ради общих интересов стран.

Он подчеркнул, что Украина остается преданной добрососедским отношениям и взаимовыгодному сотрудничеству, направленным на укрепление партнерства и противодействие общим угрозам.

5 августа Анджей Дуда выступил с прощальным словом перед тем, как покинуть свой пост и уступить должность избранному президенту Каролю Навроцкому.

Он подчеркнул, что "голос страны действительно имеет значение", поскольку именно Польша предупреждала об угрозе со стороны России, зависимости Европы от российских ресурсов и гибридной войне.

6 августа состоялась церемония приведения к присяге нового президента Навроцкого.