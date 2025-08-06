Зеленський подякував Дуді і сподівається на конструктив і прямий діалог із Навроцьким
Президент Володимир Зеленський подякував ексглаві Польщі Анджею Дуді за підтримку України у найважчі періоди повномасштабної війни з Росією та привітав Кароля Навроцького зі вступом на посаду президента. Про це український лідер написав у соцмережі Х.
"Я вдячний президенту Анджею Дуді за його лідерство, особисту відданість та непохитну підтримку України у найскладніші часи", – написав Володимир Зеленський.
Він зазначив, що Польща проявила турботу вже з перших хвилин вторгнення, і весь цей час Київ та Варшава працювали разом, захищаючи незалежність, яка також є польською.
"Анджею, ваш внесок у зміцнення українсько-польських відносин має історичне значення. Дякую!" – додав президент Зеленський.
Зеленський також зазначив, що сподівається на конструктивний і прямий діалог з новим президентом Польщі задля спільних інтересів країн.
Він підкреслив, що Україна залишається відданою добросусідським відносинам і взаємовигідній співпраці, спрямованим на зміцнення партнерства та протидію спільним загрозам.
5 серпня Анджей Дуда виступив із прощальним словом перед тим, як залишити свій пост і поступитися посадою обраному президенту Каролю Навроцькому.
Він наголосив, що "голос країни справді має значення", оскільки саме Польща попереджала про загрозу з боку Росії, залежність Європи від російських ресурсів і гібридну війну.
6 серпня відбулася церемонія приведення до присяги нового президента Навроцького.
- Другий тур виборів у Польщі відбувся 1 червня. 2 червня другий кандидат Тшасковський визнав поразку і привітав свого опонента Навроцького з перемогою.
- 28 червня Зеленський заявив, що Україна продовжить працювати над зміцненням відносин з новою владою Польщі. Країна має намір "зробити все, що залежить від неї".
- 1 липня Навроцький заявив "з повною впевненістю", що зустрінеться з українським президентом.
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