Зеленський подякував Дуді і сподівається на конструктив і прямий діалог із Навроцьким

Зеленський зазначив, що Україна та Польща можуть іти шляхом свободи й безпеки лише разом

Анджей Дуда та Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський подякував ексглаві Польщі Анджею Дуді за підтримку України у найважчі періоди повномасштабної війни з Росією та привітав Кароля Навроцького зі вступом на посаду президента. Про це український лідер написав у соцмережі Х.

"Я вдячний президенту Анджею Дуді за його лідерство, особисту відданість та непохитну підтримку України у найскладніші часи", – написав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Польща проявила турботу вже з перших хвилин вторгнення, і весь цей час Київ та Варшава працювали разом, захищаючи незалежність, яка також є польською.

"Анджею, ваш внесок у зміцнення українсько-польських відносин має історичне значення. Дякую!" – додав президент Зеленський.

Зеленський також зазначив, що сподівається на конструктивний і прямий діалог з новим президентом Польщі задля спільних інтересів країн.

Він підкреслив, що Україна залишається відданою добросусідським відносинам і взаємовигідній співпраці, спрямованим на зміцнення партнерства та протидію спільним загрозам.

5 серпня Анджей Дуда виступив із прощальним словом перед тим, як залишити свій пост і поступитися посадою обраному президенту Каролю Навроцькому.

Він наголосив, що "голос країни справді має значення", оскільки саме Польща попереджала про загрозу з боку Росії, залежність Європи від російських ресурсів і гібридну війну.

6 серпня відбулася церемонія приведення до присяги нового президента Навроцького.