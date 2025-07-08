Зеленский подписал указы о синхронизации украинских санкций с тремя пакетами Евросоюза

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Во вторник, 8 июля, президент Владимир Зеленский подписал три указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно санкций. Соответствующие документы опубликованы на сайте Офиса президента. Советник – уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии Интерфакс-Украина заявил, что указы синхронизируют украинские санкции с тремя санкционными пакетами Европейского Союза.

Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что в этот день есть пакет санкций против компаний из Китая, поставляющих компоненты для российского производства оружия, в частности "шахедов".

"Есть и новое решение по синхронизации европейских санкций в нашей юрисдикции – еще три пакета санкций ЕС полностью действуют в Украине. Будем и дальше укреплять наше давление", – сказал Зеленский.

Впоследствии на сайте ОП были обнародованы соответствующие указы №471/2025, 472/2025 и 473/2025.

Власюк заявил, что подписанные Зеленским указы синхронизируют украинские санкции с 15-м, 16-м и 17-м санкционными пакетами ЕС. По его словам, Украина отмечает важность полной синхронизации санкций между всеми партнерами санкционной коалиции.

"15-й пакет санкций охватил лиц из России, Беларуси, Китая и других стран. Среди фигурантов – российский летчик Александр Азаренков, причастный к удару по больнице "Охматдет", и производитель боевых роботов ООО "Гумич", — рассказал Власюк.

По словам советника президента, 16-й пакет касается фигурантов из России, Китая, Турции и других стран. В список вошли центр "Воин", занимающийся так называемым военно-патриотическим воспитанием на оккупированных территориях, и ООО "Южный флот", перевозящее российскую нефть теневым флотом.

"17-й пакет включает компании из России, Китая, Турции и других стран. Под санкции попали золотодобывающая компания "Петропавловск" и китайская Skywalker Technology Co. Ltd, причастная к производству дронов для России", – рассказал Власюк.