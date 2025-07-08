Петр Павел: Ужесточение санкций против России отвечает личным интересам Трампа
Усиление санкций против России представляет собой личный интерес для президента США. Дональд Трамп из-за их потенциального влияния на Китай. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел в интервью BBC-Украина.
По словам президента Чехии, Трампу нужно продолжать разъяснять суть ситуации.
"Я считаю, что даже в личных интересах президента Трампа пересмотреть возможность ужесточения экономических санкций против России", – заявил он.
Павел считает, что ограничительные меры против России помогут США повлиять на Китай.
"Совершенно очевидно, что Китай внимательно следит за тем, что происходит в Украине. Он изучает это каждый день. Если мы проявим нерешительность, он воспользуется этим в своих интересах", – сказал он.
По словам чешского лидера, если американский президент вместе с Европой продемонстрирует твердость и решительность, это станет четким сигналом Китаю о том, что демократические страны не будут терпеть никаких нарушений международного права.
Павел уверен, что у Европы будет возможность провести новые раунды переговоров с американскими союзниками, чтобы убедить их в необходимости такого шага.
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