Петр Павел: Ужесточение санкций против России отвечает личным интересам Трампа

Президенту США необходимо объяснять, в чем заключается польза экономических мер в отношении России для Соединенных Штатов

Петр Павел (Фото: EPA)

Усиление санкций против России представляет собой личный интерес для президента США. Дональд Трамп из-за их потенциального влияния на Китай. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел в интервью BBC-Украина.

По словам президента Чехии, Трампу нужно продолжать разъяснять суть ситуации.

"Я считаю, что даже в личных интересах президента Трампа пересмотреть возможность ужесточения экономических санкций против России", – заявил он.

Павел считает, что ограничительные меры против России помогут США повлиять на Китай.

"Совершенно очевидно, что Китай внимательно следит за тем, что происходит в Украине. Он изучает это каждый день. Если мы проявим нерешительность, он воспользуется этим в своих интересах", – сказал он.

По словам чешского лидера, если американский президент вместе с Европой продемонстрирует твердость и решительность, это станет четким сигналом Китаю о том, что демократические страны не будут терпеть никаких нарушений международного права.

Павел уверен, что у Европы будет возможность провести новые раунды переговоров с американскими союзниками, чтобы убедить их в необходимости такого шага.