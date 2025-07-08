Петр Павел: Посилення санкцій проти Росії – в особистих інтересах Трампа

Президенту США потрібно пояснювати, у чому полягає користь економічних заходів щодо Росії для Сполучених Штатів

Петр Павел (Фото: EPA)

Посилення санкцій проти Росії становить особистий інтерес для президента США Дональда Трампа через їхній можливий вплив на Китай. Таку думку висловив президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю BBC-Україна.

За словами президента Чехії, Трампу потрібно продовжувати пояснювати всю суть ситуації.

"Я вважаю, що навіть в особистих інтересах президента Трампа – переглянути можливість посилити економічні санкції проти Росії", – заявив він.

Павел вважає, що обмежувальні заходи проти Росії допоможуть США вплинути на Китай.

"Цілком очевидно, що Китай уважно стежить за тим, що відбувається в Україні. Він вивчає це щодня. Якщо ми виявимося нерішучими, він скористається цим у своїх інтересах", – сказав він.

За словами чеського лідера, якщо американський президент разом із Європою продемонструє твердість і рішучість, це стане чітким сигналом Китаю, що демократичні країни не стануть терпіти ніяких порушень міжнародного права.

Павел упевнений, що Європа матиме можливість провести нові раунди переговорів з американськими союзниками, аби переконати їх у необхідності такого кроку.