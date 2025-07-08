Зеленський підписав укази про синхронізацію українських санкцій з трьома пакетами Євросоюзу

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У вівторок, 8 липня, президент Володимир Зеленський підписав три укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо санкцій. Відповідні документи оприлюднені на сайті Офісу президента. Радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі українським медіа заявив, що укази синхронізують українські санкції з трьома санкційними пакетами Європейського Союзу.

Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що цього дня є пакет санкцій проти компаній із Китаю, які постачають компоненти для російського виробництва зброї, зокрема "шахедів".

"Є й нове рішення щодо синхронізації європейських санкцій у нашій юрисдикції – ще три пакети санкцій ЄС повністю чинні в Україні. Будемо й надалі зміцнювати наш тиск", – сказав Зеленський.

Згодом на сайті ОП були оприлюднені відповідні укази №471/2025, 472/2025 та 473/2025.

Власюк заявив, що підписані Зеленським укази синхронізують українські санкції з 15-м, 16-м та 17-м санкційними пакетами ЄС. За його словами, Україна наголошує на важливості повної синхронізації санкцій між усіма партнерами санкційної коаліції.

"15-й пакет санкцій охопив осіб із Росії, Білорусі, Китаю та інших країн. Серед фігурантів – російський льотчик Олександр Азаренков, причетний до удару по лікарні "Охматдит", та виробник бойових роботів ТОВ "Гуміч", – розповів Власюк.

За словами радника президента, 16-й пакет стосується фігурантів із Росії, Китаю, Туреччини й інших країн. До переліку увійшли центр "Воїн", що займається так званим військово-патріотичним вихованням на окупованих територіях, і ТОВ "Південний флот", яке перевозить російську нафту тіньовим флотом.

"17-й пакет включає компанії з Росії, Китаю, Туреччини та інших країн. Під санкції потрапили золотодобувна компанія "Петропавловськ" і китайська Skywalker Technology Co. Ltd, причетна до виробництва дронів для Росії", – розповів Власюк.