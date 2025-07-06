Зеленський ввів нові санкції проти Росії, які впливають на криптовалюту: хто у списку
Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо нових санкцій, спрямованих на обмеження російських фінансових схем, зокрема криптовалютних. Документ № 465/2025 опублікований на сайті Офісу президента.
Пропозиції щодо санкцій були внесені Національним банком України та підтримані Радою національної безпеки і оборони України.
"Щойно підписав новий санкційний пакет – це особливі санкції, які б’ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних", – написав президент.
За його словами, через підсанкційні компанії проходили мільярди доларів для фінансування російського військово-промислового комплексу.
Загалом новий пакет містить санкції проти 60 юридичних осіб (з них 55 є резидентами Росії) та 73 фізичних осіб, які всі є громадянами Росії.
Як повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, в перелік компаній, що потрапили під санкції увійшли:
- 19 найбільших майнерів криптовалют (члени Асоціації промислового майнінгу), що займаються промисловим майнінгом і створенням схем обходу санкцій через криптовалюти;
- 17 операторів інформаційних систем для випуску цифрових фінансових активів, частина вже під санкціями США;
- 19 компаній фінансової інфраструктури РФ: виробники платіжного обладнання, організатори обміну заблокованими активами, посередники міжнародних платежів у санкційних умовах;
- 5 операційних компаній криптобірж, залучених до обходу санкцій;
- ТОВ "А7" – оператор транскордонної платформи. 19.02.2025 випустила стейблкоїн A7A5, прив’язаний до російського рубля. Під санкціями Великої Британії з 20.05.2025;
- АТ "Об’єднані фінансові технології" – платформа UFT Євразія для небанківських міжнародних переказів, спрямована на обхід санкцій;
- АТ "Біфіт" – розробник софту для російських банків, зокрема підсанкційних;
- ТОВ "Інвестиційна палата" – організатор обміну заблокованими активами між російськими й іноземними інвесторами;
- ТОВ "КСК-ГРУП" – послуги міжнародних переказів, зокрема в USD, EUR, як платіжний агент;
- TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED (Кіпр) – учасник ТОВ "Атомайз", під санкціями США;
- ЕКСМО РБК ЛТД (Казахстан) – оператор криптобіржі EXMO.me, працює на ринок РФ, Білорусі, Казахстану, бере участь в обході санкцій;
- AWX Solutions FZ-LLC (ОАЕ) – керує криптобіржею AWX.pro (раніше AWEX), під санкціями США;
- Crypto Explorer DMCC (ОАЕ) – під санкціями США, керує біржею AWEX, конвертує криптовалюти, рублі та дирхами ОАЕ;
- Bitpapa IC FZC LLC (ОАЕ) – під санкціями США, пірингова криптобіржа, орієнтована на російських користувачів.
Серед фізичних осіб, що потрапили під санкції – керівники та власники підсанкційних компаній, а також посадовці Центрального банку РФ, зокрема директори департаментів польових установ та міжнародних розрахунків.
- Зеленський неодноразово заявляв про необхідність збільшення санкцій проти Росії задля припинення війни. 4 липня, після наймасованішого російського удару по Україні, він знову закликав партнерів і союзників посилити тиск на державу-агресорку.