Зеленський ввів нові санкції проти Росії, які впливають на криптовалюту: хто у списку

Новий пакет містить санкції проти 60 компаній та 73 громадянина Росії

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо нових санкцій, спрямованих на обмеження російських фінансових схем, зокрема криптовалютних. Документ № 465/2025 опублікований на сайті Офісу президента.

Пропозиції щодо санкцій були внесені Національним банком України та підтримані Радою національної безпеки і оборони України.

"Щойно підписав новий санкційний пакет – це особливі санкції, які б’ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних", – написав президент.

За його словами, через підсанкційні компанії проходили мільярди доларів для фінансування російського військово-промислового комплексу.

Загалом новий пакет містить санкції проти 60 юридичних осіб (з них 55 є резидентами Росії) та 73 фізичних осіб, які всі є громадянами Росії.

Як повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, в перелік компаній, що потрапили під санкції увійшли:

- 19 найбільших майнерів криптовалют (члени Асоціації промислового майнінгу), що займаються промисловим майнінгом і створенням схем обходу санкцій через криптовалюти;

- 17 операторів інформаційних систем для випуску цифрових фінансових активів, частина вже під санкціями США;

- 19 компаній фінансової інфраструктури РФ: виробники платіжного обладнання, організатори обміну заблокованими активами, посередники міжнародних платежів у санкційних умовах;

- 5 операційних компаній криптобірж, залучених до обходу санкцій;

- ТОВ "А7" – оператор транскордонної платформи. 19.02.2025 випустила стейблкоїн A7A5, прив’язаний до російського рубля. Під санкціями Великої Британії з 20.05.2025;

- АТ "Об’єднані фінансові технології" – платформа UFT Євразія для небанківських міжнародних переказів, спрямована на обхід санкцій;

- АТ "Біфіт" – розробник софту для російських банків, зокрема підсанкційних;

- ТОВ "Інвестиційна палата" – організатор обміну заблокованими активами між російськими й іноземними інвесторами;

- ТОВ "КСК-ГРУП" – послуги міжнародних переказів, зокрема в USD, EUR, як платіжний агент;

- TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED (Кіпр) – учасник ТОВ "Атомайз", під санкціями США;

- ЕКСМО РБК ЛТД (Казахстан) – оператор криптобіржі EXMO.me, працює на ринок РФ, Білорусі, Казахстану, бере участь в обході санкцій;

- AWX Solutions FZ-LLC (ОАЕ) – керує криптобіржею AWX.pro (раніше AWEX), під санкціями США;

- Crypto Explorer DMCC (ОАЕ) – під санкціями США, керує біржею AWEX, конвертує криптовалюти, рублі та дирхами ОАЕ;

- Bitpapa IC FZC LLC (ОАЕ) – під санкціями США, пірингова криптобіржа, орієнтована на російських користувачів.

Серед фізичних осіб, що потрапили під санкції – керівники та власники підсанкційних компаній, а також посадовці Центрального банку РФ, зокрема директори департаментів польових установ та міжнародних розрахунків.