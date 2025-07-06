Зеленский ввел новые антироссийские санкции, в частности, затрагивающие криптовалюту

Новый пакет включает санкции против 60 компаний и 73 граждан России

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях, направленных на ограничение российских финансовых схем, в том числе криптовалютных. Документ № 465/2025 опубликован на сайте Офиса президента.

Предложения по санкциям были внесены Национальным банком Украины и поддержаны Советом национальной безопасности и обороны Украины.

"Только что подписал новый пакет санкций – это особые санкции, которые бьют по многим российским финансовым схемам, в том числе криптовалютным", – написал президент.

В целом, новый пакет санкций включает в себя ограничения против 60 юридических лиц (55 из которых являются резидентами России) и 73 физических лиц, где являются гражданами России.

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