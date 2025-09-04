Зеленский предложил Трампу специальный формат защиты неба над Украиной
Украина предложила США рассмотреть специальный формат для защиты украинского неба в рамках гарантий безопасности. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Он имел "длительный и тщательный" разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого обсудили встречи "коалиции желающих" 4 сентября в Париже и максимальную защиту украинского неба.
"Пока нет мира, украинцы не должны зависеть от постоянных российских атак, российские ракеты и дроны не должны забирать жизни. Украина предложила США рассмотреть специальный формат для защиты украинского неба", – сообщил президент.
Также говорили с Трампом о том, как подтолкнуть ситуацию к реальному миру. В частности, нужно давить, в частности экономически, чтобы заставить Россию прекратить войну.
"Ключ к миру – лишение российской машины войны денег, лишение ресурсов... Спасибо президенту Трампу за поддержку нашего народа. Договорились о дальнейших контактах", – резюмировал Зеленский.
- Как сообщала газета FT 26 августа, США по-прежнему против отправки своих войск в Украину, но готовы предоставить разведывательные ресурсы и авиационный контроль.
- 30 августа The Telegraph писало, что США могут развернуть в Украине частные военные компании в рамках гарантий безопасности. Трамп ведет об этом переговоры с европейскими союзниками.
- В тот же день Трамп заявил, что военных США в Украине не будет, Америка будет помогать Европе.
