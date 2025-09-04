Зеленський запропонував Трампу спеціальний формат захисту неба над Україною

Ключ до миру – позбавити РФ грошей на ведення війни та інших ресурсів, зазначив президент

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба в рамках гарантій безпеки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він мав "тривалу та ретельну" розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорили зустрічі "коаліції охочих" 4 вересня в Парижі та максимальний захист українського неба.

"Поки немає миру, українці мають не залежати від постійних російських атак, російські ракети та дрони не мають забирати життя. Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба", – повідомив президент.

Також говорили з Трампом про те, як підштовхнути ситуацію до реального миру. Зокрема, потрібно тиснути, зокрема економічно, щоб змусити Росію припинити війну.

"Ключ до миру – позбавлення російської машини війни грошей, позбавлення ресурсів... Дякую президенту Трампу за підтримку нашого народу. Домовилися про подальші контакти", – резюмував Зеленський.