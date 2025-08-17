Зеленский прибыл в Брюссель, где встретится с Урсулой фон дер Ляйен
Президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель. Об этом сообщает корреспондентка LIGA.net.
У украинского лидера запланирована двусторонняя встреча с президентом Европейской комиссии. Урсулой фон дер Ляйен.
После этого Зеленский и Ляйен примут участие в онлайн-встрече лидеров "коалиции желающих". К виртуальному общению присоединится канцлер Германии Фридрих Мерцпрезидент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Встреча будет посвящена обсуждению ситуации вокруг прекращения российско-украинской войны накануне визита Зеленского в Вашингтон, где он должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
- 17 августа Франция, Великобритания и Германия соберутся/созовут/созывают онлайн-совещание "коалиции желающих", чтобы обсудить шаги по достижению мира в российско-украинской войне.
- 18 августа Зеленский встречается с Трампом в Вашингтоне. До него планируют присоединиться ряд европейских лидеров.
- Зеленский уже отклонил требование Путина о выводе украинских войск из Донецкой области, когда эту позицию озвучил Трамп после саммита на Аляске.
