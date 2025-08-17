Зеленский прибыл в Брюссель, где встретится с Урсулой фон дер Ляйен

Также Зеленский примет участие в виртуальном заседании "коалиции желающих"

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен (Фото: Ludovic Marin/EPA)

Президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель. Об этом сообщает корреспондентка LIGA.net.

У украинского лидера запланирована двусторонняя встреча с президентом Европейской комиссии. Урсулой фон дер Ляйен.

После этого Зеленский и Ляйен примут участие в онлайн-встрече лидеров "коалиции желающих". К виртуальному общению присоединится канцлер Германии Фридрих Мерцпрезидент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Встреча будет посвящена обсуждению ситуации вокруг прекращения российско-украинской войны накануне визита Зеленского в Вашингтон, где он должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.