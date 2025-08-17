Зеленський прибув до Брюсселя, де зустрінеться з Урсулою фон дер Ляєн
Президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. Про це повідомляє кореспондентка LIGA.net.
В українського лідера запланована двостороння зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Після цього Зеленський та Ляєн візьмуть участь в онлайн-зустрічі лідерів "коаліції охочих". До віртуального спілкування доєднаються канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Зустріч буде присвячена обговоренню ситуації щодо припинення російсько-української війни напередодні візиту Зеленського у Вашингтон, де він має зустрітися із президентом США Дональдом Трампом.
- 17 серпня Франція, Велика Британія та Німеччина скликають онлайн-засідання "коаліції охочих", щоб обговорити кроки для досягнення миру у російсько-українській війні.
- 18 серпня Зеленський зустрічається із Трампом у Вашингтоні. До них планують доєднатися європейські лідери.
- Зеленський вже відхилив вимогу Путіна про виведення українських військ з Донецької області, коли цю позицію озвучив Трамп після саміту на Алясці.
