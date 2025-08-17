Зеленський прибув до Брюсселя, де зустрінеться з Урсулою фон дер Ляєн

Також Зеленський візьме участь у віртуальному засіданні "коаліції охочих"

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн (Фото: Ludovic Marin/EPA)

Президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. Про це повідомляє кореспондентка LIGA.net.

В українського лідера запланована двостороння зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Після цього Зеленський та Ляєн візьмуть участь в онлайн-зустрічі лідерів "коаліції охочих". До віртуального спілкування доєднаються канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Зустріч буде присвячена обговоренню ситуації щодо припинення російсько-української війни напередодні візиту Зеленського у Вашингтон, де він має зустрітися із президентом США Дональдом Трампом.