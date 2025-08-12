Зеленский ответил на статью Telegraph о якобы своей готовности к обмену территориями

Президент заявил, что не собирается сдавать свою страну, ведь не имеет на это права

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что материал газеты The Telegraph о якобы готовности Украины к обмену территориями – это подготовка информационного поля. С соответствующим комментарием глава государства выступил на встрече с журналистами, передает корреспондентка LIGA.net.

Зеленский напомнил, что The Telegraph написал, что он якобы готов к обмену территориями. Глава государства уточнил, что не общался с журналистами издания.

"Но я достаточно опытный человек, чтобы понимать, как готовится информационное поле. Забрасывается: "Готова ли Украина обменять". Затем смотрят реакции тех или иных людей, гражданского общества, блогеров, журналистов, населения. Просто готовится соответствующая информационная почва", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не собирается сдавать свою страну, ведь не имеет на это права.

"И вопрос не в том, что я прячусь за Конституцией. Государство – это что, частная собственность? 30% Донецкой области – это что, моя частная собственность? Или ваша? Или чья-то? Обмен территорий – это очень сложный вопрос, который невозможно отделять от гарантий безопасности для Украины, для нашего суверенного государства и нашего народа", — добавил Зеленский.

11 августа газета The Telegraph писала, что Украина якобы рассматривает возможность прекращения боевых действий и фактической передачи России территорий, которые она уже удерживает, в рамках поддержанного Европейским Союзом мирного плана.

В материале говорится, что Зеленский якобы заявил европейским лидерам, что они должны отвергнуть любое урегулирование, предложенное президентом США Дональдом Трампом, в рамках которого Украина уступит дополнительные территории, но при этом России может быть разрешено сохранить часть захваченных ею земель.

Это означало бы замораживание линии фронта и передачу России фактического контроля над оккупированными ею территориями в Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму.

Смягчение переговорной позиции произошло накануне переговоров Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске в пятницу, 15 августа, пишут журналисты.