Зеленський відповів на статтю Telegraph про нібито свою готовність до обміну територіями
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що матеріал газети The Telegraph про нібито готовність України до обміну територіями – це підготовка інформаційного поля. З відповідним коментарем глава держави виступив на зустрічі з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.

Зеленський нагадав, що The Telegraph написав, що він нібито готовий до обміну територіями. Глава держави уточнив, що не спілкувався з журналістами видання.

"Але я достатньо досвідчена людина, щоб розуміти, як готується інформаційне поле. Закидується: "Чи готова Україна обміняти". Потім дивляться реакції тих чи інших людей, громадянського суспільства, блогерів, журналістів, населення. Просто готується відповідний інформаційний ґрунт", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що не збирається здавати свою країну, адже не має на це права.

"І питання не в тому, що я ховаюся за Конституцією. Держава – це що, приватна власність? 30% Донецької області – це що, моя приватна власність? Чи ваша? Чи когось? Обмін територій – це дуже складне питання, яке неможливо відокремлювати від гарантій безпеки для України, для нашої суверенної держави й нашого народу", – додав Зеленський.

11 серпня газета The Telegraph писала, що Україна нібито розглядає можливість припинення бойових дій та фактичної передачі Росії територій, які вона вже утримує, у межах підтриманого Європейським Союзом мирного плану.

У матеріалі йдеться, що Зеленський нібито заявив європейським лідерам, що вони повинні відкинути будь-яке врегулювання, запропоноване президентом США Дональдом Трампом, в межах якого Україна поступиться додатковими територіями, але водночас Росії може бути дозволено зберегти частину захоплених нею земель.

Це означало б заморожування лінії фронту та передання Росії фактичного контролю над окупованими нею територіями у Луганській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму.

Пом'якшення переговорної позиції відбулося напередодні переговорів Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, запланованих на Алясці у п'ятницю, 15 серпня, пишуть журналісти.

  • 9 серпня Трамп повідомив, що домовився про зустріч із Путіним на Алясці 15 серпня. Він підтвердив, що США розглядають "обмін територіями" між Україною і Росією в межах цього процесу "на благо обох сторін".
  • Зеленський заявив, що Україна не даруватиме свою землю окупанту і відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України.
  • Сенатор Грем сказав, що Росії та Україні доведеться обмінятися деякими територіями, щоб припинити війну, однак Київ повинен отримати гарантії безпеки, щоб російська агресія не повторилась.
