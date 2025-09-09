Зеленский: Путин в слабой позиции, необходимо отрезать ему все возможности
Российский диктатор Владимир Путин сейчас в слабой позиции и на него нужно усиливать давление. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью АВС, что комментируют встречу диктатора с руководителем Штатов Дональдом Трампом на Аляске.
Глава государства отмечает, что Путин не первый год пытается вести игру с США, а также с Европой, пытается разделять людей и создавать союзы, когда ему заблагорассудится.
"Я думаю, что на самом деле Путин – в слабой позиции. Его армия устала, он боится мобилизовать людей, у него есть контракты и он платит большие деньги. Я думаю, что мы должны шаг за шагом, спокойно и постепенно, отрезать ему все возможности, которые позволяют ему эмоционально повышать моральный дух", – сказал президент.
Он добавил, что диктатору надо перекрыть возможности и тогда у него "не будет времени на игры".
"Потому, что сейчас у него есть время на эти вещи. Он должен думать, что делать завтра, но он не думает о том, что делать завтра, у него все в порядке сегодня. Так что давление недостаточное. Он провел много встреч в Китае, я думаю, это был сигнал для Соединенных Штатов", – сказал Зеленский.
- 7 сентября 2025 года Трамп заявил, что готов перейти ко "второму этапу" санкций против России из-за ее войны против Украины.
- В тот же день Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает на сильную реакцию Штатов на массированный российский удар.
- Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Европейский союз обсуждают, что они могут совместно сделать относительно экономического давления на Москву.
