Зеленский: Путин в слабой позиции, необходимо отрезать ему все возможности

Глава государства отмечает, что нужно усиливать давление на диктатора, чтобы перекрыть ему возможности "играть в игры"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Российский диктатор Владимир Путин сейчас в слабой позиции и на него нужно усиливать давление. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью АВС, что комментируют встречу диктатора с руководителем Штатов Дональдом Трампом на Аляске.

Глава государства отмечает, что Путин не первый год пытается вести игру с США, а также с Европой, пытается разделять людей и создавать союзы, когда ему заблагорассудится.

"Я думаю, что на самом деле Путин – в слабой позиции. Его армия устала, он боится мобилизовать людей, у него есть контракты и он платит большие деньги. Я думаю, что мы должны шаг за шагом, спокойно и постепенно, отрезать ему все возможности, которые позволяют ему эмоционально повышать моральный дух", – сказал президент.

Он добавил, что диктатору надо перекрыть возможности и тогда у него "не будет времени на игры".

"Потому, что сейчас у него есть время на эти вещи. Он должен думать, что делать завтра, но он не думает о том, что делать завтра, у него все в порядке сегодня. Так что давление недостаточное. Он провел много встреч в Китае, я думаю, это был сигнал для Соединенных Штатов", – сказал Зеленский.