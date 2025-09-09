Зеленський: Путін у слабкій позиції, необхідно відрізати йому всі можливості

Глава держави наголошує, що потрібно посилювати тиск на диктатора, щоб перекрити йому можливості "грати в ігри"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Російський диктатор Володимир Путін зараз у слабкій позиції й на нього потрібно посилювати тиск. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю АВС, що коментують зустріч диктатора з керівником Штатів Дональдом Трампом на Алясці.

Глава держави зазначає, що Путін не перший рік намагається вести гру зі США, а також із Європою, намагається розділяти людей і створювати союзи, коли йому заманеться.

"Я думаю, що насправді Путін – у слабкій позиції. Його армія втомилася, він боїться мобілізовувати людей, у нього є контракти й він платить великі гроші. Я думаю, що ми повинні крок за кроком, спокійно і поступово, відрізати йому всі можливості, які дають йому змогу емоційно підвищувати моральний дух", – сказав президент.

Він додав, що диктатору треба перекрити можливості і тоді в нього "не буде часу на ігри".

"Тому, що зараз у нього є час на ці речі. Він повинен думати, що робити завтра, але він не думає про те, що робити завтра, у нього все гаразд сьогодні. Отже, тиск недостатній. Він провів багато зустрічей у Китаї, я думаю, це був сигнал для Сполучених Штатів", – сказав Зеленський.