Зеленский рассказал о составе делегации во время переговоров в США
Президент Владимир Зеленский назвал состав украинской делегации на встречу с президентом США Дональдом Трампом – в переговорах будут принимать участие представители нескольких украинских ведомств. Об этом глава государства рассказал, отвечая на вопрос в чате Офиса президента.
По словам Зеленского, в украинскую переговорную группу на предстоящей встрече войдут секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, представитель Офиса президента Александр Бевз и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.
Глава государства рассказал, что состав американской делегации он комментировать не будет, поскольку это решение президента США. В то же время он подчеркнул, что встреча будет иметь публичный формат.
"Я думаю, что наша встреча будет и с камерами, и со средствами массовой информации. Я не знаю: будет ли это в начале или в конце, но это публичная встреча", – отметил президент.
- 27 декабря Зеленский отправился в США. По дороге он встретится с премьер-министром Канады Марком Карни.
- 28 декабря президент должен встретиться с Трампом во Флориде. Они, среди прочего, должны обсудить спорные пункты "мирного плана" и гарантии безопасности для Украины.
Комментарии (0)