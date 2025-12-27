Зеленский рассказал о составе делегации во время переговоров в США

Встреча во Флориде будет иметь публичный характер с камерами и средствами массовой информации

зеленський Ida Marie Odgaard EPA

Президент Владимир Зеленский назвал состав украинской делегации на встречу с президентом США Дональдом Трампом – в переговорах будут принимать участие представители нескольких украинских ведомств. Об этом глава государства рассказал, отвечая на вопрос в чате Офиса президента.

По словам Зеленского, в украинскую переговорную группу на предстоящей встрече войдут секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, представитель Офиса президента Александр Бевз и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Глава государства рассказал, что состав американской делегации он комментировать не будет, поскольку это решение президента США. В то же время он подчеркнул, что встреча будет иметь публичный формат.

"Я думаю, что наша встреча будет и с камерами, и со средствами массовой информации. Я не знаю: будет ли это в начале или в конце, но это публичная встреча", – отметил президент.