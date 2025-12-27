Зеленський розповів про склад делегації під час переговорів в США

зеленський Ida Marie Odgaard EPA

Президент Володимир Зеленський назвав склад української делегації на зустріч із президентом США Дональдом Трампом – у перемовинах прийматимуть участь представники декількох українських відомств. Про це глава держави розповів, відповідаючи на запитання у чаті Офісу президента.

За словами Зеленського, до української переговорної групи на майбутній зустрічі увійдуть секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, представник Офісу президента Олександр Бевз та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Глава держави розповів, що склад американської делегації він коментувати не буде, оскільки це рішення президента США. Водночас він наголосив, що зустріч матиме публічний формат.

"Я думаю, що наша зустріч буде і з камерами, і з засобами масової інформації. Я не знаю: чи це буде на початку, чи в кінці, але це публічна зустріч", — зазначив президент.