Зеленский в TIME: Надеюсь, "пряник" Трампа для России отравлен
Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / EPA)

Президент Владимир Зеленский надеется, что "пряник", который США использует в отношении России во время переговорного процесса, отравлен. Об этом глава государства рассказал в интервью журналисту Саймону Шустеру для американского журнала TIME.

Шустер заметил, что поскольку Трамп настаивает на прекращении войны, то он, "похоже, приберег все пряники для России, а украинцы получают кнут".

Этот образ заставил Зеленского улыбнуться и взвесить свои слова.

"Если пряник отравлен, то слава Богу. Возможно, в этом и есть уловка этой дипломатии [Трампа]", – ответил президент.

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Он заявил, что если американский лидер захочет, то сможет "выжать уступки из россиян", поскольку Трамп, похоже, единственный, кого боится диктатор Владимир Путин.

По словам Зеленского, "россияне действительно испугались" в некоторые моменты мирного процесса, когда США угрожали ввести санкции против Кремля за продолжающиеся бомбардировки Украины.

СПРАВКА
В оригинале используется английская пословица, где вместо "пряников" – "морковки", а вместо "кнута" – "палка".
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