Зеленський у TIME: Сподіваюся, "пряник" Трампа для Росії отруєний

Шустер зауважив, що оскільки президент США наполягає на припиненні війни, то він "схоже, приберіг усі пряники для Росії, а українці отримують батога"

Володимир Зеленський (Фото: Sean Gallup / EPA)

Президент Володимир Зеленський сподівається, що "пряник", який США використовує щодо Росії під час переговорного процесу, є отруєним. Про це голова держави розповів в інтерв'ю журналісту Саймону Шустеру для американського журналу TIME.

Шустер зауважив, що оскільки Трамп наполягає на припиненні війни, то він, "схоже, приберіг усі пряники для Росії, а українці отримують батога".

Цей образ змусив Зеленського посміхнутися та зважити свої слова.

"Якщо пряник отруєний, то слава Богу. Можливо, в цьому і є хитрість цієї дипломатії [Трампа]", – відповів президент.

Він заявив, що якщо американський лідер захоче, то зможе "вичавити поступки з росіян", оскільки Трамп, здається, єдиний, кого боїться диктатор Володимир Путін.

За словами Зеленського, "росіяни дійсно злякалися" у деякі моменти мирного процесу, коли США погрожували ввести санкції проти Кремля за триваючі бомбардування України.

ДОВІДКА В оригіналі використовується англійське прислів'я, де замість "пряників" – "морквини", а замість "батога" – "палиця". У цьому тексті використано український відповідник. В оригіналі використовується англійське прислів'я, де замість "пряників" – "морквини", а замість "батога" – "палиця". У цьому тексті використано український відповідник.

Зеленський потрапив на обкладинку відомого журналу TIME. У тексті йдеться, що за порадами людей, яким він довіряє, Зеленський уникав обговорення скандалу у Білому домі, намагаючись не загострювати дипломатичну кризу, яка могла б поставити під загрозу не тільки його політичне становище, але й існування країни.

Президент України заявив, що офіційні представники США почали вірити Путіну на слово навіть у тих випадках, коли їхні розвіддані йому суперечили.