Зеленский: В Украине может реализоваться "корейский сценарий" после завершения войны

Президент Владимир Зеленский считает, что в Украине может реализоваться сценарий Южной Кореи, когда после окончания Корейской войны не был подписан мирный договор, однако страна смогла развиваться. Об этом он рассказал в интервью Le Point.

"Вы спрашиваете меня, может ли этот сценарий произойти в Украине? Я говорю вам, что все возможно. Следует отметить, что Южная Корея имеет большого союзника – США, которые не позволят Северной Корее взять ее под контроль", – сказал Зеленский.

В то же время президент отметил, что "пока КНДР остается такой, какой она есть, пока характер ее руководства остается неизменным", Южная Корея не будет полностью защищенной. Но, страна имеет много систем ПВО, которые гарантируют ее безопасность.

"Однако сравнение с Южной Кореей имеет свои ограничения: население Северной Кореи составляет чуть более 20 млн, тогда как население России – более 140 млн. Нельзя сравнивать масштабы этих угроз. Угрозы со стороны России в пять, шесть, а то и десять раз больше", – пояснил глава государства.

Президент также добавил, что идентичное воспроизведение южнокорейской модели, вероятно, не подойдет Украине в плане безопасности. Зато ее экономическая модель является хорошим примером.

Справка Корейская война длилась с 1950 по 1953 год между Северной и Южной Кореей при поддержке их союзников. 27 июля 1953 года было подписано лишь соглашение о перемирии, которое установило демилитаризованную зону (DMZ) между двумя государствами, но полноценного мирного договора так и не заключили.



Формально Северная и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны, однако Южная Корея со временем смогла стать демократическим государством с гарантиями безопасности от союзников, прежде всего США. Корейская война длилась с 1950 по 1953 год между Северной и Южной Кореей при поддержке их союзников. 27 июля 1953 года было подписано лишь соглашение о перемирии, которое установило демилитаризованную зону (DMZ) между двумя государствами, но полноценного мирного договора так и не заключили.Формально Северная и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны, однако Южная Корея со временем смогла стать демократическим государством с гарантиями безопасности от союзников, прежде всего США.