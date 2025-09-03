Зеленський: В Україні може реалізуватися "корейський сценарій" після завершення війни
Президент Володимир Зеленський вважає, що в Україні може реалізуватися сценарій Південної Кореї, коли після закінчення Корейської війни не було підписано мирного договору, проте країна змогла розвиватися. Про це він розповів в інтерв'ю Le Point.
"Ви питаєте мене, чи може цей сценарій статися в Україні? Я кажу вам, що все можливо. Слід зазначити, що Південна Корея має великого союзника – США, які не дозволять Північній Кореї взяти її під контроль", – сказав Зеленський.
Водночас президент зазначив, що "доки КНДР залишається такою, якою вона є, доки характер її керівництва залишається незмінним", Південна Корея не буде повністю захищеною. Але, країна має багато систем ППО, які гарантують її безпеку.
"Однак порівняння з Південною Кореєю має свої обмеження: населення Північної Кореї становить трохи понад 20 млн, тоді як населення Росії – понад 140 млн. Не можна порівнювати масштаби цих загроз. Загрози з боку Росії в п'ять, шість, а то й десять разів більші", – пояснив глава держави.
Президент також додав, що ідентичне відтворення південнокорейської моделі, ймовірно, не підійде Україні в плані безпеки. Натомість її економічна модель є хорошим прикладом.
Формально Північна і Південна Корея досі перебувають у стані війни, однак Південна Корея з часом змогла стати демократичною державою з безпековими гарантіями від союзників, насамперед США.
- 26 серпня Financial Times повідомляв, що союзники вже склали приблизний план розміщення західних військ в Україні. Він може містити демілітаризовану зону, можливо, патрульовану нейтральними миротворчими силами.
- 29 серпня Politico писало, що в Європі розглядають створення в Україні 40-кілометрової буферної зони.
Коментарі (0)