Зеленський: В Україні може реалізуватися "корейський сценарій" після завершення війни

Президент Володимир Зеленський вважає, що в Україні може реалізуватися сценарій Південної Кореї, коли після закінчення Корейської війни не було підписано мирного договору, проте країна змогла розвиватися. Про це він розповів в інтерв'ю Le Point.

"Ви питаєте мене, чи може цей сценарій статися в Україні? Я кажу вам, що все можливо. Слід зазначити, що Південна Корея має великого союзника – США, які не дозволять Північній Кореї взяти її під контроль", – сказав Зеленський.

Водночас президент зазначив, що "доки КНДР залишається такою, якою вона є, доки характер її керівництва залишається незмінним", Південна Корея не буде повністю захищеною. Але, країна має багато систем ППО, які гарантують її безпеку.

"Однак порівняння з Південною Кореєю має свої обмеження: населення Північної Кореї становить трохи понад 20 млн, тоді як населення Росії – понад 140 млн. Не можна порівнювати масштаби цих загроз. Загрози з боку Росії в п'ять, шість, а то й десять разів більші", – пояснив глава держави.

Президент також додав, що ідентичне відтворення південнокорейської моделі, ймовірно, не підійде Україні в плані безпеки. Натомість її економічна модель є хорошим прикладом.

Довідка Корейська війна тривала з 1950 до 1953 року між Північною та Південною Кореєю за підтримки їх союзників. 27 липня 1953 року було підписано лише угоду про перемир’я, яка встановила демілітаризовану зону (DMZ) між двома державами, але повноцінного мирного договору так і не уклали.



