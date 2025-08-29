Зеленский: Война все равно закончится, Путин от этого никуда не денется

Президент заявил, что несмотря на желание российского диктатора продолжать агрессию против Украины, ему придется прекратить ее

Владимир Зеленский (Фоото: ОП)

Президент Владимир Зеленский уверен, что российский диктатор Владимир Путин в конечном итоге будет вынужден прекратить войну против Украины. Об этом он заявил на брифинге.

"Война все равно закончится. Он никуда [от этого] не денется. Да, можно искать причины, чтобы отложить мирный процесс. Не сейчас, нет денацификации, нелегитимность власти... Но никто эти причины не поддерживает. А в мире это важно. Они агрессоры. Для мира они виновны в этой войне. И именно виновная сторона должна заканчивать войну. Это все равно произойдет, в том или ином формате", – сказал Зеленский.

По мнению президента, Путин будет вынужден прекратить агрессию не только из-за внешних, но и из-за внутренних причин.

"Они пока не хотят осознавать на уровне своего руководства, что эта война приносит им серьезный ущерб. И мы говорим не только о политическом имидже, который они уже потеряли. Мы сегодня говорим об ущербе их экономике. Там точно плохие процессы", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что для прекращения войны необходимы активные действия со стороны США.

"Очень важно, чтобы Россию дожали, США должны предпринять решительные шаги. Они могут, у них самая мощная санкционная политика. Поэтому нужно большое желание со стороны США, и Путин окажется за столом переговоров", – сказал Зеленский.