Зеленський: Війна все одно закінчиться, Путін нікуди від цього не подінеться
Президент Володимир Зеленський впевнений, що російський диктатор Володимир Путін врешті решт буде змушений припинити війну проти України. Про це він заявив на брифінгу.
"Війна все одно закінчиться. Він нікуди [від цього] не подінеться. Так, можна ще знаходити причини, щоб відтермінувати мірний процес. Не зараз, немає денацифікації, нелегітимність влади... Але ніхто ці причини не підтримує. А в світі це важливо. Вони агресори. Для світу вони є винними у цій війні. І саме вина сторона повинна закінчувати війну. Це все одно станеться, в тому чи іншому форматі", – сказав Зеленський.
На думку президента, Путін буде змушений припинити агресію не лише через зовнішні, а й через внутрішні причини.
"Вони не хочуть поки що усвідомлювати на рівні їх керівництва, що ця війна приносить їм серйозні збитки. І ми говоримо не тільки про політичне обличчя, яке вони вже втратили. Ми сьогодні говоримо про збитки їх економіки. Там точно погані процеси", – сказав Зеленський.
Президент зауважив, що для припинення війни потрібні активні дії США.
"Дуже важливо, щоб дотиснули Росію, США мають зробити сильні кроки. Вони можуть, вони – найпотужніші санкційні політики. Тому потрібне велике бажання США, і Путін буде за столом переговорів", – сказав Зеленський.
- Після завершення переговорів з Зеленським у Білому домі 18 серпня президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з Путіним і початок підготовки зустрічі останнього з українським лідером.
- Сам російський диктатор нібито заявив Трампу, що готовий зустрітися з Зеленським.
