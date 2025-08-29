Зеленський: Війна все одно закінчиться, Путін нікуди від цього не подінеться

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський впевнений, що російський диктатор Володимир Путін врешті решт буде змушений припинити війну проти України. Про це він заявив на брифінгу.

"Війна все одно закінчиться. Він нікуди [від цього] не подінеться. Так, можна ще знаходити причини, щоб відтермінувати мірний процес. Не зараз, немає денацифікації, нелегітимність влади... Але ніхто ці причини не підтримує. А в світі це важливо. Вони агресори. Для світу вони є винними у цій війні. І саме вина сторона повинна закінчувати війну. Це все одно станеться, в тому чи іншому форматі", – сказав Зеленський.

На думку президента, Путін буде змушений припинити агресію не лише через зовнішні, а й через внутрішні причини.

"Вони не хочуть поки що усвідомлювати на рівні їх керівництва, що ця війна приносить їм серйозні збитки. І ми говоримо не тільки про політичне обличчя, яке вони вже втратили. Ми сьогодні говоримо про збитки їх економіки. Там точно погані процеси", – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що для припинення війни потрібні активні дії США.

"Дуже важливо, щоб дотиснули Росію, США мають зробити сильні кроки. Вони можуть, вони – найпотужніші санкційні політики. Тому потрібне велике бажання США, і Путін буде за столом переговорів", – сказав Зеленський.