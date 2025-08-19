Зеленский: Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным

Глава государства во время разговора с Трампом объяснил, когда и как были оккупированы те или иные части территории Украины

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос территорий будет обсуждаться между ним и российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом глава государства сообщил на брифинге после встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейцами.

По словам президента, он объяснил, когда и как были оккупированы те или иные части территории Украины, в частности часть востока и Крым в 2014 году.

Ситуацию рассматривали прямо на карте, которую подготовили США, при этом у украинской стороны тоже была такая же карта.

Карта Украины в Овальном кабинете (Фото: @komadovsky)

"У нас была долгая беседа об этом, очень важно понимать, что некоторые части нашего государства, часть востока и Крым, были оккупированы не из-за того, что одна армия давит на другую и другая шагает назад. А из-за того, что не было боевых действий, например, в Крыму, массированных, поэтому нельзя говорить, что за такой-то срок оккупирована такая большая часть, потому что у россиян сильная армия", – заявил президент.

Он подчеркнул, что такие моменты важны для того, чтобы Трамп понимал, какие есть реальные продвижения армий и какая есть сила у Вооруженных Сил Украины.

"Например, есть четкие цифры, которых не было (на карте. – Ред.), что за 1000 дней до 1% нашей территории было оккупировано россиянами. Люди думают, 20% или 18% – а было до 1%. Это немного меняет фокус. Для нас фокус на правду и на реальность, (это. – Ред.) немного меняет баланс того, какая сила у российской армии и какая сила у украинской армии", – сказал Зеленский.

Подытоживая Зеленский добавил, что вопрос территорий останется между ним и Путиным.

"Мне кажется, президент (США. – Ред.) услышал, видел это, и это важная информация. И поэтому вопрос территорий – это вопрос, который мы оставим между мной и Путиным", – сказал президент.