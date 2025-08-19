Зеленський: Питання територій ми залишимо між мною і Путіним

Глава держави під час розмови з Трампом пояснив, коли і як були окуповані ті чи інші частини території України

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання територій буде обговорюватися між ним і російським диктатором Володимиром Путіним. Про це глава держави повідомив на брифінгу після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і європейцями.

За словами президента, він пояснив, коли і як були окуповані ті чи інші частини території України, зокрема частина сходу й Крим у 2014 році.

Ситуацію розглядали прямо на мапі, яку підготували США, водночас в української сторони теж була така сама мапа.

Карта України в Овальному кабінеті (Фото: @komadovsky)

"У нас була довга бесіда про це, дуже важливо розуміти, що деякі частини нашої держави, частина сходу і Крим, були окуповані не через те, що одна армія тисне на іншу і інша крокує назад. А через те, що не було бойових дій, наприклад, в Криму, масованих, тому не можна казати, що за такий-то термін окупована така велика частина, тому що у росіян сильна армія", – заявив президент.

Він наголосив, що такі моменти важливі для того, щоб Трамп розумів, які є реальні просування армій, і яка є сила у Збройних Сил України.

"Наприклад, є чіткі цифри, яких не було (на мапі. – Ред.), що за 1000 днів до 1% нашої території було окупованого росіянами. Люди думають, 20% чи 18% – а було до 1%. Це трішки змінює фокус. Для нас фокус на правду і на реальність, (це. – Ред.) трішки змінює баланс того, яка сила у російської армії і яка сила у української армії", – сказав Зеленський.

Підсумовуючи Зеленський додав, що питання територій залишиться між ним і Путіним.

"Мені здається, президент (США. – Ред.) почув, бачив це, і це важлива інформація. І тому питання територій – це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним", – сказав президент.