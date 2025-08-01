Зеленский заявил о подготовке законопроекта, гарантирующего восстановление после плена

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Готовится законопроект, который усилит защиту украинцев, вернувшихся из плена. Об этом сообщил президент Володимир Зеленський в вечернем обращении.

Документ регулирует помощь в лечении и реабилитации пленных.

"Готовится законопроект, который обеспечивает защиту и надлежащее восстановление после пленения – в отношении заболеваний, которые были приобретены. И поэтому справедливо, чтобы помощь была такой же, как в случае заболеваний, которые были приобретены во время службы в Силах обороны", – рассказал президент.

Зеленский сообщил, что 1 августа состоялось совещание, на котором обсуждались актуальные вопросы для освобожденных людей. Помимо лечения и реабилитации, это гарантия прав, восстановление документов, социальная адаптация и так далее.

"Возвращение гражданских лиц из плена – очень чувствительный вопрос. Андрей Ермак [руководитель Офиса президента] доложил о решениях, которые уже разработал наш Координационный штаб, решениях, которые уже реализуются", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что руководитель Главного разведывательного управления Министерства обороны Кирилл Буданов доложил о ходе подготовки новых обменов.