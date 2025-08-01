Зеленский заявил о подготовке законопроекта, гарантирующего восстановление после плена
Готовится законопроект, который усилит защиту украинцев, вернувшихся из плена. Об этом сообщил президент Володимир Зеленський в вечернем обращении.
Документ регулирует помощь в лечении и реабилитации пленных.
"Готовится законопроект, который обеспечивает защиту и надлежащее восстановление после пленения – в отношении заболеваний, которые были приобретены. И поэтому справедливо, чтобы помощь была такой же, как в случае заболеваний, которые были приобретены во время службы в Силах обороны", – рассказал президент.
Зеленский сообщил, что 1 августа состоялось совещание, на котором обсуждались актуальные вопросы для освобожденных людей. Помимо лечения и реабилитации, это гарантия прав, восстановление документов, социальная адаптация и так далее.
"Возвращение гражданских лиц из плена – очень чувствительный вопрос. Андрей Ермак [руководитель Офиса президента] доложил о решениях, которые уже разработал наш Координационный штаб, решениях, которые уже реализуются", – рассказал Зеленский.
Он добавил, что руководитель Главного разведывательного управления Министерства обороны Кирилл Буданов доложил о ходе подготовки новых обменов.
- 2 июня на переговорах в Стамбуле Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными.
- Процесс обмена начался 9 июня. Тогда удалось вернуть домой первую группу раненых, тяжело больных и тех, кому было меньше 25 лет.
- 20 июня прошёл уже шестой этап обмена в рамках Стамбульских соглашений. Тогда также была возвращена группа раненых и тяжело больных защитников.
- 4 июля Украина вернула из плена тяжелобольных и тех, кому меньше 25 лет, среди защитниковДомой вернулись как защитники, так и мирные жители.
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