Зеленський заявив про підготовку законопроєкту, що гарантує відновлення після полону

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Триває підготовка законопроєкта, який посилить захист українців, що повернулися з полону. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Документ врегульовує допомогу у лікуванні та реабілітації полонених.

"Готується законопроєкт, що дає захист, належне відновлення після полону, – щодо хвороб, які були набуті. А отже, справедливо, щоб допомога була така ж сама, як щодо хвороб, які були набуті в час служби в Силах оборони", – розповів президент.

Зеленський повідомив, що 1 серпня відбулася нарада, де обговорювалися актуальні для звільнених людей питання. Окрім лікування та реабілітації, це гарантування прав, відновлення документів, соціальна адаптація тощо.

"Дуже чутливе питання – повернення цивільних із полону. Андрій Єрмак [керівник Офісу президента] доповів щодо рішень, які вже напрацював наш Координаційний штаб, рішень, які вже реалізовуються", – розповів Зеленський.

Він додав, що керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов доповів про підготовку нових обмінів.