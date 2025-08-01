Зеленський заявив про підготовку законопроєкту, що гарантує відновлення після полону
Триває підготовка законопроєкта, який посилить захист українців, що повернулися з полону. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Документ врегульовує допомогу у лікуванні та реабілітації полонених.
"Готується законопроєкт, що дає захист, належне відновлення після полону, – щодо хвороб, які були набуті. А отже, справедливо, щоб допомога була така ж сама, як щодо хвороб, які були набуті в час служби в Силах оборони", – розповів президент.
Зеленський повідомив, що 1 серпня відбулася нарада, де обговорювалися актуальні для звільнених людей питання. Окрім лікування та реабілітації, це гарантування прав, відновлення документів, соціальна адаптація тощо.
"Дуже чутливе питання – повернення цивільних із полону. Андрій Єрмак [керівник Офісу президента] доповів щодо рішень, які вже напрацював наш Координаційний штаб, рішень, які вже реалізовуються", – розповів Зеленський.
Він додав, що керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов доповів про підготовку нових обмінів.
- 2 червня на переговорах у Стамбулі Росія та Україна домовилися про великий обмін полонених.
- Процес обмінів розпочався 9 червня. Тоді додому вдалося повернути першу групу серед поранених, тяжкохворих та молодших 25 років.
- 20 червня відбувся вже шостий етап обміну в межах Стамбульських домовленостей. Тоді також повернули групу поранених та важкохворих захисників.
- 4 липня Україна повернула з полону важкохворих та молодших за 25 років захисників. Додому повернули як оборонців, так і цивільних.
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