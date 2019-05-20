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20.05.2019, 15:29

Зеленский благодарит страны-партнеры за поддержку в войне с РФ

Зеленский благодарит страны-партнеры за поддержку в войне с РФ - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент высказал надежду, что благодаря совместным усилиям в Украине "быстрее наступит мир"

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В приветственном слове на торжественном приеме для глав иностранных делегаций, которые прибыли в Киев на инаугурацию, новый президент Владимир Зеленский поблагодарил страны-партнеры за помощь в противостоянии стране-оккупанту России. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Я благодарю за помощь, которую все эти годы вы предоставляете нам: в преодолении коррупции, в жизненно важных реформах, в поддержании экономики, и самое главное - в борьбе с военной агрессией Российской Федерации на востоке Украины и в Крыму", - подчеркнул он.

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По словам Зеленского, его цель - чтобы "в большой мировой семье Украина была не надоедливым дальним родственником, который всех разочаровывает, а стала надежной сестрой, которой все гордятся".

Кроме того, он высказал благодарность "за помощь Украине в проведении честных демократических выборов".

Сегодня, 20 мая, Зеленский получил всю полноту президентской власти, принял решение распустить Раду и предложил Кабмину подать в отставку. Во время своей речи он повздорил с Ляшко из-за русского языка. LIGA.net вела полноформатную хронику инаугурации.

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Теги: Владимир Зеленский, война в донбассе, оккупация крыма
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