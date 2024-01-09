Зеленский – Дуде: Не должно быть границ между нашими народами

Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Иллюстративное фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Польши Анджеем Дудой, политики обсудили границу, НАТО, поддержку от ЕС и ситуацию в войне РФ против Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Наша общая граница должна быть настоящей европейской границей. Границей единства. Не должно быть границ между нашими народами", – заявил Зеленский.

Политики обсудили вопросы обеспечения финансовой и политической поддержки Украины со стороны ЕС, обменялись мнениями по поводу приближения Вашингтонского саммита НАТО и ожидаемых решений Альянса.

Также президенты говорили о вопросе взаимодействия в оборонной сфере с акцентом на ключевых потребностях Сил обороны Украины.

Зеленский проинформировал Дуду о недавних массированных российских ракетных обстрелах, повлекших гибель мирных граждан и разрушение гражданских объектов.

Президент Украины подчеркнул необходимость усиления украинской противовоздушной обороны для создания "надежного воздушного щита".

Зеленский отдельно поднял вопрос о присоединении Польши к Совместной декларации лидеров "Группы семи" о гарантиях безопасности для Украины.

Лидеры двух стран обсудили график дальнейших двусторонних контактов.

6 января министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и представители движения "Обманное село" подписали соглашение о прекращении блокирования пункта пересечения границы с Украиной в Медице. Протесты на границе продолжались с начала ноября.

Польская армия ввела "необходимые процедуры" защиты территории страны в связи с интенсивным обстрелом территории Украины 8 января.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Конгресс США одобрить новый пакет военной помощи Украине.

Читайте также: Украинский министр сельского хозяйства впервые поговорил с польским коллегой