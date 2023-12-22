Український міністр сільського господарства вперше поговорив з польським колегою

Чеслав Адам Сєкєрський та Микола Сольський (Фото: Мінагрополітики)

Міністр аграрної політики Микола Сольський провів перші онлайн-перемовини з новопризначеним міністром сільського господарства Польщі Чеславом Адамом Сєкєрським. Зміст розмови передає пресслужба українського відомства.

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Сольський відзначив важливість розв'язання україно-польських питань та підкреслив, що у 2024 році перед аграріями обох країн стоятиме "багато нових викликів", і необхідно вже зараз напрацьовувати шляхи їх вирішення.

Також він запропонував польському колезі обговорити нагальні питання під час очної зустрічі в Києві або на кордоні двох держав.

Сєкєрський подякував за запрошення та відзначив, що буде відстоювати у співпраці з Україною європейські цінності.

Також польський урядовець підтвердив готовність обговорити питання, пов'язані зі спільними європейськими ринками.

22 грудня президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з новим міністром закордонних справ Польщі. Політики обговорили, зокрема, створення спільних виробництв, а також можливості закупівлі польської зброї.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС Польщі заявив, що бажання розв'язати проблемні питання у відносинах країн є в обох сторін, перше – має бути розблокований кордон.

Пресслужба українського Мінвідновлення повідомила, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури узгодило з членами польського міністерства інфраструктури план дій для розблокування кордону.

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