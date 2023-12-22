Украинский министр сельского хозяйства впервые поговорил с польским коллегой

Чеслав Адам Секерский и Николай Сольский (Фото: Минагрополитики)

Министр аграрной политики Николай Сольский провел первые онлайн переговоры с новоназначенным министром сельского хозяйства Польши Чеславом Адамом Секерским. Содержание разговора передает пресс-служба украинского ведомства.

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Сольский отметил важность решения украино-польских вопросов и подчеркнул, что в 2024 году перед аграриями обеих стран будут стоять "многие новые вызовы" и необходимо уже сейчас нарабатывать пути их решения.

Также он предложил польскому коллеге обсудить срочные вопросы во время очной встречи в Киеве или на границе двух государств.

Секерский поблагодарил за приглашение и отметил, что будет отстаивать в сотрудничестве с Украиной европейские ценности.

Также польский чиновник подтвердил готовность обсудить вопросы, связанные с общими европейскими рынками.

22 декабря президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с новым министром иностранных дел Польши. Политики обсудили, в частности, создание совместных производств, а также возможность закупки польского оружия.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши заявил, что желание решить проблемные вопросы в отношениях стран есть у обеих сторон, первая – должна быть разблокирована граница.

Прессслужба украинского Минвосстановления сообщила, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры согласовали с членами польского министерства инфраструктуры план действий по разблокированию границы.

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