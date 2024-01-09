Зеленський – Дуді: Не має бути кордонів між нашими народами

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Польщі Анджеєм Дудою, політики обговорили кордон, НАТО, підтримку від ЄС та ситуацію у війні РФ проти України.

"Наш спільний кордон має бути справжнім європейським кордоном. Кордоном єдності. Не має бути кордонів між нашими народами", – заявив Зеленський.

Політки обговорили питання забезпечення фінансової та політичної підтримки України з боку ЄС, обмінялися думками щодо наближення Вашингтонського саміту НАТО та очікуваних рішень Альянсу.

Також президенти говорили про питання взаємодії в оборонній сфері з акцентом на ключових потребах Сил оборони України.

Зеленський поінформував Дуду про нещодавні масовані російські ракетні обстріли, котрі призвели до загибелі мирних громадян та руйнування цивільних об’єктів.

Президент України наголосив на необхідності посилення української протиповітряної оборони для створення "надійного повітряного щита".

Зеленський окремо порушив питання стосовно приєднання Польщі до Спільної декларації лідерів "Групи семи" про безпекові гарантії для України.

Лідери двох країн обговорили графік подальших двосторонніх контактів.

6 січня міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський та представники руху "Ошукане село" підписали угоду щодо припинення блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці. Протести на кордоні тривали з початку листопада.

Польська армія впровадила "необхідні процедури" захисту території країни у зв’язку з інтенсивним обстрілом території України 8 січня.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Конгрес США схвалити новий пакет військової допомоги Україні.

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