Зеленский хочет, чтобы переговоры с Россией прошли в Израиле – CNN

CNN со ссылкой на посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука сообщает, что президент Владимир Зеленский попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета принять у себя переговоры между Украиной и Россией.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Наш президент считает, что Израиль — единственное демократическое государство, у которого прекрасные отношения как с Россией, так и с Украиной, и которое можно использовать для облегчения этих переговоров", — сказал Корнийчук в комментарии телеканалу.

По его словам, Иерусалим предпочтительнее Минска, где проходили предыдущие переговоры, потому что Беларусь является близким союзником России, а Украина "не верит в легитимность" Александра Лукашенко.

"(Нам) определенно нужно изменить место проведения, и мы считаем, что Иерусалим может быть хорошим местом для этого", — сказал Корнийчук.

Что касается ответа Израиля на запрос, Корнийчук сказал, что они "ни согласны, ни не согласны, они рассматривают его, и это положительный знак".

Сегодня, 25 февраля президент Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину договариваться, чтобы остановить гибель людей на территории Украины в результате российской агрессии.

Путин заявил в разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином, что готов к переговорам с Украиной на высоком уровне.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Киев якобы отказался от переговоров, предложив перенести этот вопрос на завтра, передает ТАСС.

Сегодня пресс-секретарь президента Сергей Никифоров опроверг заявление российской стороны о том, что Украина якобы отказалась от переговоров. Сейчас, по его словам, идут консультации о месте и времени встречи.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.