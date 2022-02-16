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Зеленский: Хочу верить, что договоренностей с РФ за нашей спиной не было, но есть сигналы

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 20:23
Зеленский: Хочу верить, что договоренностей с РФ за нашей спиной не было, но есть сигналы - Фото
Владимир Зеленский (скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что есть сигналы того, что некоторые западные партнеры пытались договориться с Россией об Украине "за нашей спиной", но если это и соответствует действительности, Украина не боится этих "небольших договоренностей". Об этом Зеленский сказал в эфире телеканала Украина 24.

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Журналистка спросила президента, о чем договорились западные дипломаты в ходе контактов с Россией.

"Я считаю, что общий голос, общее давление дипломатии сработало. На 100% не могу сказать. Хочу верить, что о чем-то отдельно дипломатия с Россией без нас не договаривалась. Хочу в это верить, хотя понимаем, что есть разные сигналы, но, честно говоря, не то время, чтобы просто верить в сигналы, нужно иметь доказательства", – ответил Зеленский.

"Тем не менее мы не боимся даже тех небольших договоренностей, которые могут быть за нашей спиной, потому что большинство лидеров мира поддерживают именно нашу позицию, потому что в нашей позиции правда", – добавил он.

  • Издание Le Figaro утверждает, что президент Франции Эмманюэль Макрон рассуждал о внеблоковом статусе Украины, пока летел в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Макрон это отрицает. 
  • После встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцом Зеленский заявил, что лидеры многих государств действительно намекают Украине, что, возможно, лучше "не рисковать", не поднимать постоянно вопрос касательно будущего членства в НАТО, "потому что эти риски связаны с реакцией РФ". Шольц заявил, что вопрос членства Украины в альянсе сейчас "неактуален".

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Россия дипломатия
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