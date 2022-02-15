Ситуация вокруг Украины будет зависеть от развития диалога с США и НАТО – Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответах на российские предложения США и НАТО есть элементы, которые можно обсуждать, но только в совокупности с главными требованиями РФ о нерасширении НАТО и отводе военной инфраструктуры альянса от границ России. Об этом Путин сказал на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по итогам состоявшихся в Москве переговоров.

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Шольц выразил надежду, что дипломатические возможности разрешения напряженности вокруг Украины не исчерпаны. "Видим, что первые позитивные сигналы поступают", – сказал канцлер, очевидно, имея в виду вчерашнее заявление руководства РФ о готовности к продолжению диалога.

"Военная эскалация приведет к негативным последствиям для всех в Европе... Я отказываюсь описывать эту ситуацию как бесперспективную. Я считаю, что сейчас есть спрос на спокойные, мужественные действия", – отметил Шольц, добавив, что для его поколения "война невозможна и недопустима".

Путин ответил, что сказанное, очевидно, имеет отношение к ситуации вокруг Украины.

"Хотим мы этого (войны, – ред.) или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложение о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну", – сказал Путин.

Он в очередной раз посетовал, что РФ не получила "конструктивного ответа".

"Тем не менее мы исходим из того, что даже в тех документах, которые были нам направлены нашими партнерами из НАТО и из Вашингтона, есть некоторые элементы, которые можно обсуждать, но мы готовы это делать только в совокупности с основополагающими вопросами, которые представляют для нас первоочередное значение", – сказал Путин.

Он дал понять, что в зависимости от готовности Запада обсуждать нерасширение НАТО на восток будет зависеть и ситуация вокруг Украины.

"Рассчитываем, что диалог сложится именно таким образом. В зависимости от того, как он будет развиваться, будет развиваться ситуация и по всем остальным трекам, которые вас и нас беспокоят. И нас беспокоят так же, как и вас, уверяю", – добавил он.

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Вадим Ребрина

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